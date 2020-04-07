В Киреевске пропал 32-летний мужчина

Василий Федорин ушёл из дома 5 апреля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего жителя Киреевска Василия Федорина, о судьбе которого ничего не известно с 5 апреля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы русые, короткие. Особые приметы: родинка на подбородке, есть татуировки. Одежда: черная куртка-пуховик средней длины, серые спортивные штаны, черные кроссовки с красной полосой, черная шапка с серой горизонтальной полосой, бежевый свитер с коричневыми продольными полосками.