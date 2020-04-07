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В Киреевске пропал 32-летний мужчина

В Киреевске пропал 32-летний мужчина

Василий Федорин ушёл из дома 5 апреля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 32-летнего жителя Киреевска Василия Федорина, о судьбе которого ничего не известно с 5 апреля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 176 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы русые, короткие. Особые приметы: родинка на подбородке, есть татуировки. Одежда: черная куртка-пуховик средней длины, серые спортивные штаны, черные кроссовки с красной полосой, черная шапка с серой горизонтальной полосой, бежевый свитер с коричневыми продольными полосками.

Если вы видели Василия Федорина, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)443-14-80 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
7 апреля, в 21:21 +4
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