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Цены на продукты могут вырасти на 20% из-за пандемии коронавируса

Цены на продукты могут вырасти на 20% из-за пандемии коронавируса

Крупные поставщики настаивают на изменении закупочных цен.

В связи с пандемией коронавируса и нестабильным курсом валют производители и поставщики продуктов готовятся к повышению закупочных цен на 15-20%. Об этом пишет РБК. Чтобы избежать резкого скачка, торговые сети рассматривают возможность двухэтапного повышения.

Цены на чай, кофе и какао увеличатся на 20% – большинство этой продукции поступает в Россию из-за рубежа. На 5-15% подорожают макаронные изделия, а хлеб вырастет в цене на 5-7%. Здесь на конечную стоимость сильно влияют транспортные расходы.

В условиях пандемии некоторые торговые сети уже заявили, что откажутся от наценки на социально значимые товары, в том числе и на хлеб. Обычно доход продавца составляет около 25% от цен производителей и если наценки отменят, на покупателях это практически не отразится.

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Автор: Леонид Почекин
7 апреля, в 22:00 −23
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