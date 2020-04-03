Туляков предупреждают о сильном ветре 3 апреля

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В ближайшие 1−2 часа с сохранением до конца дня и вечером 3 апреля на территории региона местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12−17 м/с. Об этом сообщает МЧС, со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При усилении ветра:

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».