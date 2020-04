Онлайн-лекции на «Октаве»: Коко Шанель, Квентин Тарантино и пандемия в городах

Фото из архива Myslo.

Программа остается разнообразной: онлайн-посетителей ждут мастер-классы от международной арт-школы Fantasy room, лекция «10 картин, которые изменили мир», курс по мировому кинематографу, лекция «Тайна Коко: модная революция Шанель», лекция «Искусство портрета», лекция «Архитектурные стили: от античности до модерна», лекция «Менделеев и Куинджи: взаимосвязь науки и искусства».

В онлайне пройдут даже подвижные мероприятия, переделанные под домашний формат, — онлайн-тренировка в рамках Дня здоровья и тренировка по йоге.

Свои онлайн-мероприятия представит резидент кластера, независимая театральная компания «Барабан». В режиме прямого эфира проект проведет театральную читку, детские спектакли и лекцию про современный театр.

Музей станка также переделал свои детские мероприятия под онлайн-формат. Записи и трансляции будут доступны на Youtube-канале Музея.

Студия звукозаписи Oktava Lab в апреле проведет онлайн-курс музыкального продакшена, в рамках которого зрители научатся работе с сэмплами, обработке звука в домашних условиях, простым способам аранжировки треков и многому другому.

2 апреля в 19.00 состоится онлайн-лекция «Фаберже: драгоценных дел менеджер» от культурной платформы «Синхронизация».

Как имя российского ювелира Фаберже стало известно во всем мире и чем еще славилась его мастерская, кроме знаменитых композиций в виде яиц? Узнаем на лекции «Фаберже: драгоценных дел менеджер». 16+

3 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Как пандемии меняют города?»

Город — это место встречи, место пересечения потоков, место обмена. Это делает города привлекательными, успешными и в тоже время уязвимыми. В городах мы обмениваемся не только товарами и услугами, но и заболеваниями. Представления о том, как передаются болезни, борьба с пандемиями самым непосредственным образом отразились на планах и архитектуре современных городов. Лекция посвящена тому, как борьба за здоровье меняла и продолжает менять города. 16+

5 апреля в 12.00: онлайн-лекция «10 стильных мастер-классов для себя и ребенка».

Ведущая — иллюстратор и графический дизайнер Анастасия Конончук. Анастасия представит подборку 10 самых стильных мастер-классов от известных diy-мастеров для детей и их родителей. 0+

7 апреля в 19.00: онлайн-занятие в рамках дня здоровья от студии «Пространство йоги».

В рамках всемирного дня здоровья руководитель центра «Пространство Йоги» Юлия Никифорова обучит упражнениям, адаптированным под задачи активных людей, заинтересованных в красоте, здоровье и осознанном управлением своим телом. 18+

8 апреля в 19.00: онлайн-лекция «10 картин, которые изменили мир».

Хорошо знакомая гостям кластера искусствовед Татьяна Быковская расскажет о десяти картинах, изменивших мир. 16+

9 и 21 апреля в 17.00: онлайн-чтение детских сказок от театральной компании «Барабан».

9 и 21 апреля «Барабан» будет читать детям детские лучшие и самые интересные детские сказки. 0+

11, 18 и 25 апреля в 10.00: онлайн-занятия по йоге от студии «Пространство йоги».

11, 18 и 25 апреля руководитель студии «Пространство йоги» Юлия Никифорова проведет несколько познавательных уроков по йоге. 18+

11 и 24 апреля в 17.00: театрализованная онлайн-постановка «Где прячется Лев» от театральной компании «Барабан».

Онлайн-постановка наполнена невероятно-трогательными иллюстрациями художника Марии Надоровой. Это детский спектакль-праздник, где поиски льва приведут маленьких зрителей к неожиданному открытию.

Постановку покажут 11 и 24 апреля. Продолжительность: 40 минут. 0+

12 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Гид по космосу: we are all made of stars» от культурной платформы «Синхронизация».

Ученые говорят, что мы на 97 процентов состоим из вещества, созданного в недрах звёзд. Как и люди, звёзды и другие космические объекты живут яркой и красочной жизнью — о ней и поговорим на лекции. Пройдем путь длиной в 14 миллиардов лет, от начала Вселенной до современности и разберём основные объекты: галактики, газопылевые облака, звезды. 16+

14 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Альфред Хичкок».

На «Октаве» запускается онлайн-курс по мировому кинематографу. Первая лекция посвящена Альфреду Хичкоку — выдающемуся британскому и голливудскому режиссеру и сценаристу, мастеру триллера. 16+

15 апреля в 19.00: онлайн-дискуссия «Карьера в искусстве» от Московского музея современного искусства.

На предстоящей дискуссия гости узнают, куда податься молодому художнику, какие карьеры в принципе есть в искусстве и как продвигать себя? В роли спикеров выступят Александр Бланарь – куратор, директор WLH Art Consultancy. Владислав Зорин – молодой фотограф, который стремительно покоряет современное искусство. 16+

16 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Квентин Тарантино: художник постмодерна».

На лекции речь пойдет об одном из самых влиятельных и уважаемых постановщиков современного кино — о Квентине Тарантино. 16+

17 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Современный театр – как его понимать» от театральной компании «Барабан».

Театральная компания «Барабан» предлагает познакомиться с некоторыми современными театральными направлениями, такими как документальный, иммерсивный, пластический театры и другими направлениями. 16+

18 апреля в 15.00: онлайн-лекция «Тайна Коко: модная революция Шанель».

Коко Шанель одела женщин в брюки, отказалась от корсета и придала слову «элегантность» новый смысл. На лекции узнаем, как девочка из приюта покорила парижские подиумы. Разгадаем секрет популярности маленького черного платья и разберёмся, почему Шанель — гений маркетинга. 16+

19 апреля в 19.00: онлайн-лекция «Искусство портрета» от Британской высшей школы дизайна.

Художник, куратор программы «Иллюстрация» в БВШД, автор книги «Машинерия портрета: опыт зрителя, преподавателя, художника» Виктор Меламед расскажет о наблюдениях и открытиях в портретах, которые были сделаны за многолетнюю зрительскую, художественную и преподавательскую практику. 16+

