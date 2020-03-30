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Погода в Туле 31 марта: заморозки, осадки и гололедица

Погода в Туле 31 марта: заморозки, осадки и гололедица

Синоптики обещают облачность и порывистый ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно. Местами осадки (до 5 мм за сутки), гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6, днём – от -4 до +1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +10
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