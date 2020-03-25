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В Тульской области на железнодорожном вокзале нашли труп
Изображение Martin Winkler с сайта Pixabay

В Тульской области на железнодорожном вокзале нашли труп

По предварительной информации, на теле не выявлено признаков преступного насилия.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в здании железнодорожного вокзала станции Скуратово (Чернский район) обнаружили труп 48-летнего мужчины.
 
В ходе осмотра на теле не выявили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер его смерти.
 
По факту происшествия проводится проверка. Предполагается, что мужчина мог умереть из-за проблем со здоровьем.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:02 0
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Место
Тульская областьЧернский район

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