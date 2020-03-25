В Тульской области на железнодорожном вокзале нашли труп

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По предварительной информации, на теле не выявлено признаков преступного насилия.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в здании железнодорожного вокзала станции Скуратово (Чернский район) обнаружили труп 48-летнего мужчины.

В ходе осмотра на теле не выявили признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер его смерти.

По факту происшествия проводится проверка. Предполагается, что мужчина мог умереть из-за проблем со здоровьем.