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Полиция и Роспотребнадзор будут вручать тулякам постановления о самоизоляции

Полиция и Роспотребнадзор будут вручать тулякам постановления о самоизоляции

Напомним, ранее стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Тульской области.

19 марта губернатор Алексей Дюмин провел заседание оперативной группы по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.
 
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил:
 
- Мы получили новые списки от УВД лиц, посещавших регионы с неблагополучной обстановкой. Они большие и требуют много постановлений об обязательной самоизоляции. До 20 марта нам нужно вручить 242 постановления. Это очень большой объем для нашей службы.
 
Алексей Дюмин поручил начальнику УМВД по Тульской области Сергею Галкину помочь службе Роспотребнадзора в выдаче постановлений.
 
По словам Ломовцева, в санаториях и профилакториях региона введен режим карантина, чтобы пресечь поступление граждан из Москвы и Московской области.
 
Контроль за исполнением этих ограничительных мер осуществляет УМВД Тульской области, Комитет по региональной безопасности, минздрав, региональный Роспотребнадзор.
Сюжет: Коронавирус
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