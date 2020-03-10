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В Туле появятся 180 общественных точек Wi-Fi

В Туле появятся 180 общественных точек Wi-Fi

В рамках проекта «Умный город» доступ в интернет будет обеспечен на крупных общественных площадках и в социальных учреждениях.

По  направлению «Умное ЖКХ» и рамках пилотного проекта «Домофония» инвестор АО «Эр Телеком Холдинг» за счет собственных средств планирует до конца года оборудовать «умными домофонами» еще 50 подъездов многоквартирных домов Тулы. В муниципальных социальных учреждениях будут установлены «умные» приборы учета тепла, горячей и холодной воды. Планируется установить 31 такой счётчик.

По направлению «Инновации для городской среды» на фасадах пяти зданий в центре Тулы будет установлена архитектурная энергоэффективная подсветка. Такая подсветка уже появилась на Красноармейском проспекте, улицах Металлистов, Советской, Ф. Энгельса, Октябрьской и других.

В 2020 году в Туле оборудуют 180 точек Wi-Fi – свободный доступ в интернет появится в местах массового нахождения людей, в парках, на Казанской набережной, а также в МФЦ и социально-значимых объектах.

На 20 улицах Тулы установят 2140 интеллектуальных светильников с возможностью управления интенсивностью освещения. Все работы проведут за счет сэкономленной разницы между плановой и фактической оплатой электроэнергии. Это позволит в полтора раза повысить уровень освещенности улиц и более, чем на треть сократить потребление электроэнергии.

По проекту «Умный городской транспорт» планируется оборудовать 10 остановок информационными светодиодными табло. К концу 2020 года информация о прибытии транспорта, погоде и времени станет доступна на 30 остановках (почти 25% от их общего числа). На ул. Советской (от пересечения с ул. Мосина до ул. Дзержинского) установят 8 «умных» светофоров, позволяющих в режиме реального времени управлять их работой в зависимости от интенсивности движения транспорта.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:17 +3
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