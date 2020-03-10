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В Туле домушники взломали квартиру и вынесли оттуда два самовара
Фото из архива MySlo

В Туле домушники взломали квартиру и вынесли оттуда два самовара

Ранее судимые злоумышленники были оперативно задержаны полицейскими.

Сотрудники тульской полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении квартирной кражи. По информации пресс-службы регионального УМВД, злоумышленники взломали личинку замка входной двери квартиры 66-летнего туляка и проникли внутрь.

Добычей воров стали два самовара стоимостью 10 тысяч рублей. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личности и местонахождение подозреваемых. Оба злоумышленника ранее были судимы и после отбытия наказания нигде не работали. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 19:55 +5
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Место
Тула

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