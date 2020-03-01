Где в Туле 2 марта отключат электричество
Публикуем список адресов.
АО «Тульские городские электрические сети» предупреждают о плановых отключениях на 2 марта.
С 9.00 до 16.00 электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Ф. Энгельса, 62, 141
- ул. Будённого, 85−93, 101−117 (нечётн.), 118−134 (чётн.), 99-а, 132-а, 102, 104; ул. Некрасова, 22−44 (чётн.); ул. Ершова, 43−51 (нечётн.); ул. Демьянова, 9−19 (нечётн.), 9-а, 17-а, 19-а, 4; ул. Рогожинская, 23−33 (нечётн.), 22−44 (чётн.)
- Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 69−91 (нечётн.), 78−104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62−90 (чётн.), 65−83 (нечётн.), 81-а; ул. Громова, 69
- Мясново: ул. В. Студёнка, 23-а, 50-а, 59-а, 62-а, 66-а, 63-а, 68-а, 21, 26, 34, 38, 40, 42, 67-а, 48−60 (чётн.), 64−72, 25−67 (нечётн.)
- Мясново: п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-зд, 4−11; 11-й Лихвинский пр-зд, 1−37 (нечётн.), 2, 6-а, 6−16 (чётн.); 10-й Лихвинский пр-зд, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7−15 (нечётн.), 22−36 (чётн.); 7-й Лихвинский пр-зд, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.); 9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г
- ул. Кирова, 143, 151, 149, 180, 147, 145, 141
- п. Горелки: ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1−10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
- п. Горелки: ул. Горельская, 122−148 (чётн.), 51−65 (нечётн.)
- п. Угольный: ул. Шоссейная, 15; ул. 1-й Квартал, 12−42 (чётн.), 66; ул. Асфальтная, 2, 4, 8, 20.
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