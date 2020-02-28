Что нужно знать о назначении «номинальным директором» и как не стать жертвой аферистов

В УФНС России по Тульской области рассказали о фактах регистрации индивидуальных предпринимателей и фирм, руководителями которых формально являются физические лица, так называемые «номинальные директора».

Причины назначения «номинального директора» или регистрации «фиктивного предпринимателя» — уклонение от уплаты налогов организации, необходимость легализации доходов, полученных преступным путем, необходимость проведения нескольких финансово-хозяйственных операций и перечисления крупных сумм через счета кредитных организаций без уплаты налогов.

«Номинальный директор» и «фиктивный предприниматель» — отличаются от реального (фактического) тем, что не принимают управленческих решений, и, как правило, не могут объяснить, какую хозяйственную деятельность ведет, какие договорные отношения выстроены с контрагентами, сколько у него работников, где располагаются рабочие места, складские и иные помещения, какие документы составляются. Это, по сути, подставные лица, совершающие действия в интересах действительного собственника компании, который остается в тени и получает основную выгоду от преступления.

В подобной ситуации чаще всего оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, были введены в заблуждение либо добровольно за вознаграждение предоставили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для совершения регистрационных действий от имени владельца документа.

Последствия многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности или предстать перед судом или следствием в качестве представителя компании.

Граждане, которые решили предоставить свой паспорт за денежное вознаграждение, должны знать, что за предоставление физическим лицом третьим лицам документа, удостоверяющего личность, для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность (ст. 173.1 УК РФ, ст. 173.2 УК РФ).

Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — быть бдительным и бережно хранить паспорт (не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия). Если же паспорт утерян или похищен, следует сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Кроме того, нельзя соглашаться на уговоры неизвестных или малознакомых людей, которые предлагают побыть директором фирмы, поставить подпись на документах, содержание или значение которых вам не понятно, даже если вам говорят, что ничего страшного не случится.

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами ваших документов, необходимо обратиться в любой ближайший налоговый орган в отдел регистрации и учета налогоплательщиков либо в правоохранительные органы, где вам подскажут, как действовать, чтобы выйти из проблемной ситуации.