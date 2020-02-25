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Тулагоргаз: УК вскрыла квартиру и незаконно пустила газ в двух домах
Изображение Fernando Arcos с сайта Pixabay

Тулагоргаз: УК вскрыла квартиру и незаконно пустила газ в двух домах

При этом, выявленные специалистами неисправности на газовой разводке не были устранены

Тулагоргаз сообщил, что 12 февраля, из-за недобросовестных действий ООО «УК «Подъем» и ее подрядной организации ООО «Подъем-Газ» в домах № 81 на ул. Октябрьской и № 41 и ул. Штыковой в Туле возникла угроза безопасного газоснабжения потребителей. 
 
Ранее дома отключили для локализации аварийной ситуации. Как следует из официального заявления газовиков, при этом организации нарушили нормы проведения газоопасных работ. 
 
В доме № 81 на ул. Октябрьской для пуска газа по стояку представители «УК «Подъем» в отсутствие собственника несанкционированно вскрыли одну из квартир для проверки оборудования и тем самым нарушили право на неприкосновенность жилища. 
 
В доме № 41 по ул. Штыковой эти же организации также самовольно, без проверки общих газопроводов на герметичность произвели пуск газа. При этом до настоящего времени выявленные ранее специалистами АО «Тулагоргаз» неисправности на газовой разводке не устранены. 
В доме остается потенциальная угроза безопасности газоснабжения и жизни людей.
Между «Тулагоргазом» и «УК «Подъем» заключен договор о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в указанных авыше многоквартирных домах. С 1 февраля УК в одностороннем порядке расторгла договор и передала обслуживание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу МКД своей подрядной организации – ООО «Подъем-Газ».
 
Кроме того, как сообщила пресс-служба тульских газовиков, из открытых данных следует, что «Подъем-Газ» зарегистрировано в конце 2019 года. ПРи этом на официальном сайте указано, что ООО имеет большой опыт работы в сфере техобслуживания и ремонта газового оборудования, квалифицированный штат и ведет круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание. 
 
На сегодняшний день АО «Тулагоргаз» не располагает данными, действительно ли «Подъем-Газ» является специализированной организацией и имеет право выполнять газоопасные работы. Кроме того, у организации «Подъем-Газ» нет договора на круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение с АО «Тулагоргаз», как того требует действующее законодательство.
 
«Газ – источник повышенной опасности. Все работы на газоиспользующем оборудовании должны производиться организациями, обладающими соответствующими полномочиями, лицензиями и допусками на осуществление подобного вида деятельности. Мы обращаем внимание жителей: будьте бдительны, требуйте от управляющей компании заключения договора на проведение технического обслуживания внутридомовых сетей с уполномоченными специализированными организациями, от этого зависит ваша безопасность», - прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора – главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.
 
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Автор: Сергей Стариков
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