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Жительница Узловой задушила знакомую, не желая отдавать ей долг

Жительница Узловой задушила знакомую, не желая отдавать ей долг

Затем женщина вместе с сыном попыталась уничтожить орудие преступления и труп.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летней жительнице Узловой. Она признана виновной в убийстве из корыстных побуждений.

В июне 2018 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на террасе своего дома, задушила электрическим проводом свою знакомую, не желая отдавать ей долг. После этого убийца вместе со своим сыном попытались скрыть следы преступления и уничтожить провод, а также тело и личные вещи потерпевшей.

Суд приговорил злоумышленницу к 14 годам лишения свободы. Её сын, в соответствии с примечанием к ст. 316 УК РФ, не подлежит привлечению к уголовной ответственности за укрывательство преступления, совершенного матерью.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +4
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Тульская областьУзловая

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