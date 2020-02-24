Какие улицы Тулы останутся без света 25 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- Красноармейский пр-т, 32, 34,
- ул. Фрунзе, 5,
- ул. Сойфера, 19, 21, 23, 27, 29,
- ул. Гоголевская, 86, 88,
- ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 45, 47, 49, 51,
- ул. С. Перовской, 4, 5, 15, 17,
- ул. Свободы, 12,
- ул. Бундурина, 18,
- ул. Немцова, 23, 25,
- ул. Дементьева, д. 6,
- ул. Р. Зорге, 1-14, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26,
- ул. Короткая, 1-а, 1-7,
- ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
- ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
- 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
- ул. Тихмянова, 1-п,
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
- 10-й пр-д, 1,
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,
- ул. Фестивальная, 1-15, 27-49 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 4-й Горельский пр-д,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
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