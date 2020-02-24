новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без света 25 февраля

Какие улицы Тулы останутся без света 25 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 32, 34,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Сойфера, 19, 21, 23, 27, 29,
  • ул. Гоголевская, 86, 88,
  • ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 45, 47, 49, 51,
  • ул. С. Перовской, 4, 5, 15, 17,
  • ул. Свободы, 12,
  • ул. Бундурина, 18,
  • ул. Немцова, 23, 25,
  • ул. Дементьева, д. 6,
  • ул. Р. Зорге, 1-14, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26,
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,
  • 11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 1-п,
  • 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,
  • 10-й пр-д, 1,
  • п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,
  • ул. Фестивальная, 1-15, 27-49 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • 1-й Горельский пр-д,
  • 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
  • 3-й Горельский пр-д, 1-10,
  • 4-й Горельский пр-д,
  • 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
  • ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергииплановые отключения электричествагде в Туле отключат светгде отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области мужчина и пятилетняя дочка провалились под лед водохранилища
В Тульской области мужчина и пятилетняя дочка провалились под лед водохранилища
Каршеринговый сервис CarSmile уходит из Тулы
Каршеринговый сервис CarSmile уходит из Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.