Какие улицы Тулы останутся без света 25 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

Красноармейский пр-т, 32, 34,

ул. Фрунзе, 5,

ул. Сойфера, 19, 21, 23, 27, 29,

ул. Гоголевская, 86, 88,

ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 45, 47, 49, 51,

ул. С. Перовской, 4, 5, 15, 17,

ул. Свободы, 12,

ул. Бундурина, 18,

ул. Немцова, 23, 25,

ул. Дементьева, д. 6,

ул. Р. Зорге, 1-14, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-а, 26,

ул. Короткая, 1-а, 1-7,

ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,

ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Маяковского, 2-а, 2-б, 3-а, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),

Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208,

11-й Полюсный пр-д, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 1-п,

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а,

10-й пр-д, 1,

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8,

ул. Фестивальная, 1-15, 27-49 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),

1-й Горельский пр-д,

2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),

3-й Горельский пр-д, 1-10,

4-й Горельский пр-д,

5-й Горельский пр-д, 6, 7,

ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),

п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22,