Каршеринговый сервис CarSmile уходит из Тулы

С 1 марта также будет прекращена работа каршеринга в Санкт-Петербурге.

Сервис поминутной аренды автомобилей CarSmile объявил о завершении работы на территории Тулы и Санкт-Петербурга. С 1 марта компания сосредоточится на развитии представительств в Воронеже и Липецке. В Тулу CarSmile пришёл в конце 2018 года и, видимо, не выдержал конкуренции с «Делимобилем».

На официальной странице сервиса «ВКонтакте» опубликовано обращение к клиентам с просьбой до 29 февраля потратить имеющиеся бонусные баллы, либо передать их другим пользователям. Также CarSmile предлагает тулякам приобрести имеющиеся в тульском автопарке кроссоверы Renault Kaptur.