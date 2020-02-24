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Каршеринговый сервис CarSmile уходит из Тулы

Каршеринговый сервис CarSmile уходит из Тулы

С 1 марта также будет прекращена работа каршеринга в Санкт-Петербурге.

Сервис поминутной аренды автомобилей CarSmile объявил о завершении работы на территории Тулы и Санкт-Петербурга. С 1 марта компания сосредоточится на развитии представительств в Воронеже и Липецке. В Тулу CarSmile пришёл в конце 2018 года и, видимо, не выдержал конкуренции с «Делимобилем».

На официальной странице сервиса «ВКонтакте» опубликовано обращение к клиентам с просьбой до 29 февраля потратить имеющиеся бонусные баллы, либо передать их другим пользователям. Также CarSmile предлагает тулякам приобрести имеющиеся в тульском автопарке кроссоверы Renault Kaptur.

По всем вопросам следует обращаться на электронную почту: client@carsmile.com

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:18 +4
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