В Туле в честь Дня защитника Отечества дадут салют из 30 залпов

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В документе сказано, что этот праздник носит всенародный характер, является символом мужества и доблести российских войнов. А 2020 год ознаменован важным событием — 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В честь Дня защитника Отечества министр обороны приказал 23 февраля в 21.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в городах-героях: в Москве, Волгограде, Туле, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе и Смоленске. Салют будет произведен 30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверков.

В Туле салют прогремит на набережной Упы со стороны Пролетарского моста.