Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела»

Сегодня, 21 февраля, в ГУ МЧС России по Тульской области провели торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие руководители регионального ведомства, личный состав, а также ветераны.

На собрании состоялось награждение ведомственными наградами. Среди награжденных – корреспондент еженедельника «Слобода» и интернет-портала Myslo Сергей Стариков, его наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».

Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награжден заместитель командира Новомосковского газоспасательного отряда Акционерного общества «Центр аварийно-спасательных формирований» Михаил Афанасьев.

Медалью МЧС России «За предупреждение пожаров» награждены замначальника отдела надзорных мероприятий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы майор Владимир Малахов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам Тульской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ТО майор внутренней службы Александр Балалаев.

Также грамотами, благодарностями и ценными подарками отметили сотрудников и ветеранов ведомства.