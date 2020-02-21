новости
новости
Регистрация
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела»

Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела»

Посвященное Дню защитника Отечества торжественное собрание состоялось 21 февраля.

Сегодня, 21 февраля, в ГУ МЧС России по Тульской области провели торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие руководители регионального ведомства, личный состав, а также ветераны.
 
На собрании состоялось награждение ведомственными наградами. Среди награжденных – корреспондент еженедельника «Слобода» и интернет-портала Myslo Сергей Стариков, его наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела».
 
 
Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» награжден заместитель командира Новомосковского газоспасательного отряда Акционерного общества «Центр аварийно-спасательных формирований» Михаил Афанасьев.
 
Медалью МЧС России «За предупреждение пожаров» награждены замначальника отдела надзорных мероприятий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС управления надзорной деятельности и профилактической работы майор Владимир Малахов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам Тульской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ТО майор внутренней службы Александр Балалаев.
 
Также грамотами, благодарностями и ценными подарками отметили сотрудников и ветеранов ведомства.
 
Руководители ГУ МЧС России по Тульской области пожелали личному составу здоровья, успехов в службе и при выполнении задач.
Галерея
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 1
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 2
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 3
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 4
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 5
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 6
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 7
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 8
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 9
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 10
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 11
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 12
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 13
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 14
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 15
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 16
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 17
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 18
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 19
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 20
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 21
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 22
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 23
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 24
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 25
Корреспондента Myslo наградили медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», Фото: 26
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:54 +13
Другие статьи по темам
Событие
мчснаграждение
Место
Тулатульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка пожаловалась на перекрытый тротуар на ул. Жаворонкова и опасные балконы
Тулячка пожаловалась на перекрытый тротуар на ул. Жаворонкова и опасные балконы
Для дачников могут ввести новый штраф
Для дачников могут ввести новый штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.