В Тульской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 9000 человек
Это выше заболеваемости предыдущей недели на 6,4%.
С 10 по 16 февраля в Тульской области зарегистрировано 9110 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на уровне эпидемического порога и выше заболеваемости предыдущей недели на 6,4%.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, среди детей 3−6 лет эпидпорог превышен на 3,3%.
По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция преимущественно вирусов гриппа.
Управление сообщает, что в области проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия:
- в медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов,
- в организациях торговли, обслуживания населения, на социальных объектах, транспорте увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств,
Напомним, что с 13 по 25 февраля школы региона ушли на незапланированные каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ.
Также сообщается, что в детсадах продолжается работа по проведению «утренних фильтров». На прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс в 12 группах 10 дошкольных образовательных учреждений.