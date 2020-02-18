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В Тульской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 9000 человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 9000 человек

Это выше заболеваемости предыдущей недели на 6,4%.

С 10 по 16 февраля в Тульской области зарегистрировано 9110 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на уровне эпидемического порога и выше заболеваемости предыдущей недели на 6,4%.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, среди детей 3−6 лет эпидпорог превышен на 3,3%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция преимущественно вирусов гриппа.

Управление сообщает, что в области проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия:

  • в медицинских организациях области усилен дезинфекционный режим, ограничено посещение пациентов,
  • в организациях торговли, обслуживания населения, на социальных объектах, транспорте увеличена кратность уборок с использованием дезинфицирующих средств,

Напомним, что с 13 по 25 февраля школы региона ушли на незапланированные каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ.

Также сообщается, что в детсадах продолжается работа по проведению «утренних фильтров». На прошедшей неделе приостановлен образовательный процесс в 12 группах 10 дошкольных образовательных учреждений.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:25 0
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