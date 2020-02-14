Алексей Дюмин проконтролировал совершенствование работы региональных МФЦ

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За последние два года уровень удовлетворенности туляков оказанными услугами вырос до 99,21%.

Сеть многофункциональных центров охватывает всю область и насчитывает 34 отделения. В прошлом году в регионе было оказано более 2 млн различных государственных и муниципальных услуг.

По словам министра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослава Ракова, за последние два года в МФЦ сократилось среднее время ожидания приёма, а уровень удовлетворенности граждан работой центров вырос до 99,21%. В последние три года Тульская область входит в число 14 регионов, показывающих высокую эффективность работы МФЦ.

С 2016 года реализуется проект «МФЦ для бизнеса». Изначально такие МФЦ оказывали не более 40 услуг, сегодня их количество увеличилось почти в пять раз – здесь можно оформить статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, подать документы на регистрацию сделок с недвижимостью, оформить заявку на кредит и многое другое. В январе текущего года в МФЦ начали устанавливать пост-терминалы, с помощью которых можно оплатить госпошлину, не покидая окно приема.

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг, совершенствование деятельности МФЦ – эта работа у нас отлажена, мы проводим её постоянно. Следующий этап – переход на электронный документооборот между отделениями МФЦ и ведомствами различного уровня», – отметил Алексей Дюмин.

Во время визита губернатору продемонстрировали возможности работы криптокабины для считывания биометрических параметров граждан, оформляющих заграничные паспорта нового поколения. Тульская область стала вторым регионом, использующим подобное оборудование. Криптокабины установлены в МФЦ Тулы и Новомосковска.