Житель Кимовска, получив несколько ножевых ранений от подруги, пытался спасти её от наказания

Кимовский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в даче заведомо ложных показаний. Будучи потерпевшим по уголовному делу, он пытался ввести суд в заблуждение, чтобы помочь подсудимой избежать наказания.

Как уточняет пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, во время ссоры с подругой мужчина получил несколько ножевых ранений, а затем в суде сказал, что сам нанёс себе повреждения, желая избавить женщину от уголовного наказания.

Потерпевший был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но в ходе судебного разбирательства продолжал настаивать на своём. Судом он приговорён к штрафу в 20 тысяч рублей. Его знакомая также была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ.