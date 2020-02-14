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Житель Кимовска, получив несколько ножевых ранений от подруги, пытался спасти её от наказания

Житель Кимовска, получив несколько ножевых ранений от подруги, пытался спасти её от наказания

Мужчина дал заведомо ложные показания в суде,

Кимовский городской суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в даче заведомо ложных показаний. Будучи потерпевшим по уголовному делу, он пытался ввести суд в заблуждение, чтобы помочь подсудимой избежать наказания.

Как уточняет пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, во время ссоры с подругой мужчина получил несколько ножевых ранений, а затем в суде сказал, что сам нанёс себе повреждения, желая избавить женщину от уголовного наказания.

Потерпевший был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но в ходе судебного разбирательства продолжал настаивать на своём. Судом он приговорён к штрафу в 20 тысяч рублей. Его знакомая также была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +3
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Тульская областьКимовск

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