Директор тульской фирмы задолжал работникам более 3 млн рублей

Суд приговорил руководителя к штрафу в 300 тысяч рублей. Имущество мужчины арестовано.

Доказательства, собранные тульскими следователю, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 54-летнему директору ООО СП «Заря». Он признан виновным в невыплате зарплаты сотрудникам предприятия.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, на протяжении почти двух лет руководитель организации, имея реальную финансовую возможность для выплаты зарплаты, не заплатил 70 работникам порядка 3 млн рублей.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество фирмы и фигуранта уголовного дела на сумму 6,5 млн рублей. После его реализации все долги будут погашены. Приговором суда мужчине назначен штраф на сумму 300 тысяч рублей.