В Алексине выставили на продажу городской автовокзал

Фото avito.ru.

Объявление о продаже выложено на сайтах бесплатных объявлений.

Стоимость здания автовокзала на шоссе Генерала Короткова в Алексине продавец оценивает в 15 200 000 рублей.

«Продается здание автовокзала в городе Алексин, площадью 580 кв. м, 3 этажа, кирпич. Все центральные коммуникации (свет, газ, вода, канализация, интернет)», — значится в объявлении.

Продавец сообщает, что к зданию примыкает земля 30 соток, и предлагает проводить на этом участке выездные ярмарки. В качестве плюса отмечается отличная транспортная доступность здания и участка.