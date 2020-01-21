новости
новости
Регистрация
В Алексине выставили на продажу городской автовокзал
Фото avito.ru.

В Алексине выставили на продажу городской автовокзал

Объявление о продаже выложено на сайтах бесплатных объявлений.

Стоимость здания автовокзала на шоссе Генерала Короткова в Алексине продавец оценивает в 15 200 000 рублей.

«Продается здание автовокзала в городе Алексин, площадью 580 кв. м, 3 этажа, кирпич. Все центральные коммуникации (свет, газ, вода, канализация, интернет)», — значится в объявлении.

Продавец сообщает, что к зданию примыкает земля 30 соток, и предлагает проводить на этом участке выездные ярмарки. В качестве плюса отмечается отличная транспортная доступность здания и участка.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:52 +4
Другие статьи по темам
Событие
продается автовокзал
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Необычная кража в Тульской области: зачем дедушке устройство для штрих-кодов?
Необычная кража в Тульской области: зачем дедушке устройство для штрих-кодов?
Губернатор поручил разобраться с организацией движения транспорта на Красном Перекопе
Губернатор поручил разобраться с организацией движения транспорта на Красном Перекопе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.