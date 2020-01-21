Фото avito.ru.
В Алексине выставили на продажу городской автовокзал
Объявление о продаже выложено на сайтах бесплатных объявлений.
Стоимость здания автовокзала на шоссе Генерала Короткова в Алексине продавец оценивает в 15 200 000 рублей.
«Продается здание автовокзала в городе Алексин, площадью 580 кв. м, 3 этажа, кирпич. Все центральные коммуникации (свет, газ, вода, канализация, интернет)», — значится в объявлении.
Продавец сообщает, что к зданию примыкает земля 30 соток, и предлагает проводить на этом участке выездные ярмарки. В качестве плюса отмечается отличная транспортная доступность здания и участка.
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