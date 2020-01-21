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Необычная кража в Тульской области: зачем дедушке устройство для штрих-кодов?
Фото из архива Myslo.

Необычная кража в Тульской области: зачем дедушке устройство для штрих-кодов?

Обстоятельства странной кражи устанавливают полицейские в Алексине. Необычным оказался и предмет преступного посягательства, и сам похититель.

По предварительным данным, с кассы сетевого супермаркета была совершена кража ручного устройства для считывания штрих-кодов товаров.

При просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции получили основания полагать, что к краже причастен 85-летний посетитель торговой точки.

По предварительным данным, он взял устройство по той причине, что оно ему понравилось и лежало без присмотра около кассы.

Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное изъято. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится процессуальная проверка.

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