Мультфильм «Сторожевой пёс Верный» о Тульском кремле презентуют к 500-летнему юбилею

Сегодня на оперативном совещании правительства Тульской области об этом рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Фильм будет повествовать об одном эпизоде из жизни пса по имени Верный, простой собаки, которую пригрели казаки — разведчики из сторожи, что стояла на рубежах Тульской Засеки. Эта история о дружбе, о чести, о любви к родному краю, о воинском и человеческом понятии долга, о том, что «…не хлебом единым жив человек».

По словам Татьяны Рыбкиной, фильм «Сторожевой пёс Верный» будет показан в тульских кинотеатрах к юбилейной дате — 500-летию создания Большой засечной черты.

Напомним, экспертный совет Минкультуры России рассмотрел 125 проектов анимационных фильмов-претендентов на получение субсидий из федерального бюджета в 2018 году. Тульская область представила проект короткометражного анимационного фильма «Сторожевой пёс Верный», находящийся в производстве студии военного и исторического фильма Дмитрия Чиркова «Т-МЕДИА АРТ».

Подробнее о фильме читайте здесь.



