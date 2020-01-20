В Городском концертном зале покажут рождественскую сказку для взрослых
Премьера спектакля «Когда ангелы шутят» состоится 19 февраля. Начало в 19.00
В постановке принимают участие известные актеры Дмитрий Мухамадеев, Олег Соколов, Алексей Шевченков, Петр Красилов, Светлана и Наталия Антоновы, Илья Шакуров.
По сюжету ангелы-хранители главных героев Ильи Шакурова и Светланы Антоновой поспорили о судьбах своих подопечных. Теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.
Сами же подопечные ангелов живут своей обычной жизнью — консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.
Их судьбы меняет случайное столкновение, во время которогот Вадим протягивает Дине руку. После этого они не могут разнять ладони. Мистика — скажете вы. Нет — чудо, подстроенное ангелами-хранителями.
Только нашим героям совсем не до шуток. У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!
Билеты на спектакль «Когда ангелы шутят» (12+) уже появились в продаже!
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