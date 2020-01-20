В Городском концертном зале покажут рождественскую сказку для взрослых

Фото на vk.com/shakunov_ilya

В постановке принимают участие известные актеры Дмитрий Мухамадеев, Олег Соколов, Алексей Шевченков, Петр Красилов, Светлана и Наталия Антоновы, Илья Шакуров.



По сюжету ангелы-хранители главных героев Ильи Шакурова и Светланы Антоновой поспорили о судьбах своих подопечных. Теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.



Сами же подопечные ангелов живут своей обычной жизнью — консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.



Их судьбы меняет случайное столкновение, во время которогот Вадим протягивает Дине руку. После этого они не могут разнять ладони. Мистика — скажете вы. Нет — чудо, подстроенное ангелами-хранителями.



Только нашим героям совсем не до шуток. У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!



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