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В Городском концертном зале покажут рождественскую сказку для взрослых
Фото на vk.com/shakunov_ilya

В Городском концертном зале покажут рождественскую сказку для взрослых

Премьера спектакля «Когда ангелы шутят» состоится 19 февраля. Начало в 19.00

В постановке принимают участие известные актеры Дмитрий Мухамадеев, Олег Соколов, Алексей Шевченков, Петр Красилов, Светлана и Наталия Антоновы, Илья Шакуров.

По сюжету ангелы-хранители главных героев Ильи Шакурова и Светланы Антоновой поспорили о судьбах своих подопечных. Теперь от чувств Вадима и Дины зависит, кому из ангелов достанутся крылья, а кому теплый вязаный шарф.

Сами же подопечные ангелов живут своей обычной жизнью — консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Лёве.

Их судьбы меняет случайное столкновение, во время которогот Вадим протягивает Дине руку. После этого они не могут разнять ладони. Мистика — скажете вы. Нет — чудо, подстроенное ангелами-хранителями.

Только нашим героям совсем не до шуток. У Вадима завтра суд, а у Дины спектакль, и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки!

Билеты на спектакль «Когда ангелы шутят» (12+) уже появились в продаже!

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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

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  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

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