За год почти 400 жителей Тульской области отравились алкоголем

По данным токсикологического мониторинга, проведенного сотрудниками тульского Управления Роспотребнадзора, в последние два года отмечается снижение числа алкогольных отравлений, в том числе со смертельным исходом.

В прошлом году зарегистрировано 396 случаев отравлений спиртосодержащей жидкостью. В 2018 году таких случаев было 603, в 2017 – 669. Снизилось и число смертельных отравлений. В 2019 году их было 267, в 2018 – 296, в 2017 – 308.

В большинстве случаев причиной смерти становится избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью, и гораздо реже – отравления суррогатами.

Зарегистрировано 17 случаев употребления метилового спирта – все они закончились трагически. Более 80% пострадавших – мужчины. Наибольшее число отравлений регистрируется среди безработного населения.