новости
новости
Регистрация
За год почти 400 жителей Тульской области отравились алкоголем

За год почти 400 жителей Тульской области отравились алкоголем

В 267 случаях произошёл летальный исход. Самая распространённая причина – чрезмерное употребление спиртного.

По данным токсикологического мониторинга, проведенного сотрудниками тульского Управления Роспотребнадзора, в последние два года отмечается снижение числа алкогольных отравлений, в том числе со смертельным исходом.

В прошлом году зарегистрировано 396 случаев отравлений спиртосодержащей жидкостью. В 2018 году таких случаев было 603, в 2017 – 669. Снизилось и число смертельных отравлений. В 2019 году их было 267, в 2018 – 296, в 2017 – 308.

В большинстве случаев причиной смерти становится избыточное употребление алкоголя, несовместимое с жизнью, и гораздо реже – отравления суррогатами.

Зарегистрировано 17 случаев употребления метилового спирта – все они закончились трагически. Более 80% пострадавших – мужчины. Наибольшее число отравлений регистрируется среди безработного населения.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
Управление Роспотребнадзора по Тульской областиотравление алкоголемотравление спиртным
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие улицы Тулы останутся без электричества 17 января
Какие улицы Тулы останутся без электричества 17 января
Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал «Мастером тульской журналистики – 2019»
Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал «Мастером тульской журналистики – 2019»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.