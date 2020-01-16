Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал «Мастером тульской журналистики – 2019»

Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях!

В Тульском кремле состоялась церемония награждения лауреатов и призеров VI регионального конкурса «Мастера тульской журналистики – 2019». В конкурсе приняли участие редакции региональных и районных СМИ.

Было подано более 100 творческих работ – от тележурналистов, радиоведущих, корреспондентов информационных агентств, обозревателей печатной прессы. В составе жюри – представители медиасферы, региональной общественности. Они выбрали лучших из лучших в различных номинациях.

По итогам конкурса лучшим фотожурналистом признан фотокорреспондент «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев. Победу ему принёс фоторепортаж с фестиваля «Театральный дворик».

Редакция Myslo искренне поздравляет коллегу с заслуженной наградой, желает новых ярких кадров и предлагает вам ещё раз оценить фотографии с фестиваля. И, конечно же, присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях! :)