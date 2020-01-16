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Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал «Мастером тульской журналистики – 2019»

Фотограф «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев стал «Мастером тульской журналистики – 2019»

Присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях!

В Тульском кремле состоялась церемония награждения лауреатов и призеров VI регионального конкурса «Мастера тульской журналистики – 2019». В конкурсе приняли участие редакции региональных и районных СМИ.

Было подано более 100 творческих работ – от тележурналистов, радиоведущих, корреспондентов информационных агентств, обозревателей печатной прессы. В составе жюри – представители медиасферы, региональной общественности. Они выбрали лучших из лучших в различных номинациях.

По итогам конкурса лучшим фотожурналистом признан фотокорреспондент «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев. Победу ему принёс фоторепортаж с фестиваля «Театральный дворик».

Редакция Myslo искренне поздравляет коллегу с заслуженной наградой, желает новых ярких кадров и предлагает вам ещё раз оценить фотографии с фестиваля. И, конечно же, присоединяйтесь к поздравлениям в комментариях! :)

Галерея
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 1
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 2
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 3
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 4
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 5
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 6
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 7
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 8
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 9
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 10
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 11
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 12
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 13
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 14
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 15
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 16
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 17
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 18
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 19
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 20
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 21
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 22
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 23
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 24
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 25
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 26
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 27
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 28
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 29
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 30
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 31
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 32
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 33
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 34
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 35
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 36
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 37
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 38
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 39
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 40
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 41
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 42
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 43
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 44
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 45
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 46
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 47
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 48
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 49
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 50
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 51
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 52
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 53
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 54
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 55
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 56
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 57
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 58
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 59
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 60
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 61
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 62
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 63
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 64
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 65
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 66
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 67
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 68
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 69
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 70
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 71
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 72
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 73
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 74
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 75
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 76
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 77
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 78
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 79
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 80
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 81
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 82
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 83
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 84
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 85
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 86
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 87
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 88
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 89
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 90
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 91
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 92
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 93
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 94
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 95
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 96
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 97
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 98
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 99
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 100
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 101
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 102
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 103
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 104
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 105
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 106
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 107
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 108
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 109
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 110
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 111
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 112
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 113
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 114
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 115
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 116
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 117
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 118
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 119
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 120
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 121
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 122
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 123
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 124
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 125
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 126
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 127
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 128
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 129
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 130
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 131
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 132
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 133
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 134
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 135
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 136
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 137
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 138
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 139
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 140
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 141
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 142
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 143
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 144
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 145
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 146
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 147
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 148
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 149
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 150
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 151
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 152
Фестиваль Театральный дворик на улице Металлистов и Набережной, Фото: 153
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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