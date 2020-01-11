Погода в Туле 12 января: без осадков, скользко и ветрено

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают днём до шести градусов мороза и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 5 до 10 градусов мороза, днём – от -1 до -6. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.