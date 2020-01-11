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Погода в Туле 12 января: без осадков, скользко и ветрено
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 12 января: без осадков, скользко и ветрено

Синоптики обещают днём до шести градусов мороза и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 5 до 10 градусов мороза, днём – от -1 до -6. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +8
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