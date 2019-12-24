Имущество тульских должников распродадут на аукционе
Ближайшие торги состоятся 30 декабря.
УФССП России по Тульской области передало арестованное имущество должников на реализацию в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
Ближайшие торги в виде аукциона состоятся 30 декабря в 11.00 в Туле на ул. Сойфера, 16 (каб. 200).
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, на торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 16 млн 993 тыс. рублей (земельные участки, квартира, комната).
Прием заявок осуществляется до 25 декабря с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресам:
- Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 15;
- Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 112;
- Орел, ул. МОПРа, 24, каб. 510.
Что выставлено на торги, можно посмотреть здесь.
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