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Тульская прокуратура нашла факты коррупции при устройстве на работу бывших сотрудников УФСИН

Тульская прокуратура нашла факты коррупции при устройстве на работу бывших сотрудников УФСИН

Прокуратура Советского района Тулы провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в ЗАО «Индустрия сервис».

Установлено, что в коммерческую организацию трудоустроен бывший сотрудник государственной гражданской службы УФСИН России по Тульской области, который при трудоустройстве укрыл сведения о своем прежнем месте работы от нового работодателя, в связи с чем, уведомление о его трудоустройстве по последнему месту службы не направлялось.

Так же в организацию принят бывший государственный гражданский служащий УФССП по Тульской области, в отношении которого новый работодатель располагал данными о его прежнем месте службы, однако, в нарушение закона, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Должностное лицо, не сообщившее работодателю о своем прежнем месте работы, уволено.

По постановлению прокурора мировым судьей юридическое лицо и директор по персоналу организации привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) с назначением наказания в виде штрафов в размере 100 и 20 тыс. рублей соответственно.

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