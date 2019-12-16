Тульская прокуратура нашла факты коррупции при устройстве на работу бывших сотрудников УФСИН

Установлено, что в коммерческую организацию трудоустроен бывший сотрудник государственной гражданской службы УФСИН России по Тульской области, который при трудоустройстве укрыл сведения о своем прежнем месте работы от нового работодателя, в связи с чем, уведомление о его трудоустройстве по последнему месту службы не направлялось.

Так же в организацию принят бывший государственный гражданский служащий УФССП по Тульской области, в отношении которого новый работодатель располагал данными о его прежнем месте службы, однако, в нарушение закона, сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес генерального директора общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Должностное лицо, не сообщившее работодателю о своем прежнем месте работы, уволено.

По постановлению прокурора мировым судьей юридическое лицо и директор по персоналу организации привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) с назначением наказания в виде штрафов в размере 100 и 20 тыс. рублей соответственно.