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Погода в Туле 17 декабря: мокрый снег, туман и гололедица
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 17 декабря: мокрый снег, туман и гололедица

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в регионе будет облачно. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег.

Утром местами возможен туман с видимостью 200−700 м, на дорогах в отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

Температура воздуха днем — от 0 до +5ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 07:00 +2
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