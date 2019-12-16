Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 17 декабря: мокрый снег, туман и гололедица
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 декабря в регионе будет облачно. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки — дождь, мокрый снег.
Утром местами возможен туман с видимостью 200−700 м, на дорогах в отдельных районах гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
Температура воздуха днем — от 0 до +5ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст.
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