В страшном пожаре в Тульской области погибли двое мужчин

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

11 декабря в 23.51 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном в Щекинском районе в деревне Грецовка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 00.30.

В результате происшествия дом полностью выгорел изнутри.

Как стало известно Myslo, на пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.