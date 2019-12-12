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В страшном пожаре в Тульской области погибли двое мужчин
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В страшном пожаре в Тульской области погибли двое мужчин

Обстоятельства происшествия выясняются.

11 декабря в 23.51 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном в Щекинском районе в деревне Грецовка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 00.30.

В результате происшествия дом полностью выгорел изнутри.

 

Как стало известно Myslo, на пожаре погибли двое мужчин. Предварительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +1
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