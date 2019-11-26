Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Заречье за слив нечистот задержан водитель ассенизационной машины
После проведения проверки компетентные органы дадут правовую оценку действиям мужчины.
В Зареченском территориальном округе, рядом с улицей Фестивальной задержали водителя ассенизационной машины. Мужчина сливал нечистоты, накопившиеся в цистерне, прямо в овраг.
В отношении водителя был составлен материал. Он направлен на рассмотрение в управление по административно-техническому надзору и отдел полиции «Зареченский».
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