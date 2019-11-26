В Заречье за слив нечистот задержан водитель ассенизационной машины

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Зареченском территориальном округе, рядом с улицей Фестивальной задержали водителя ассенизационной машины. Мужчина сливал нечистоты, накопившиеся в цистерне, прямо в овраг.

В отношении водителя был составлен материал. Он направлен на рассмотрение в управление по административно-техническому надзору и отдел полиции «Зареченский».