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В Заречье за слив нечистот задержан водитель ассенизационной машины
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Заречье за слив нечистот задержан водитель ассенизационной машины

После проведения проверки компетентные органы дадут правовую оценку действиям мужчины.

В Зареченском территориальном округе, рядом с улицей Фестивальной задержали водителя ассенизационной машины. Мужчина сливал нечистоты, накопившиеся в цистерне, прямо в овраг.

В отношении водителя был составлен материал. Он направлен на рассмотрение в управление по административно-техническому надзору и отдел полиции «Зареченский».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:32 +7
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ТулаЗареченский районулица Фестивальная

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