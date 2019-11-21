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Двое туляков подрались на дороге, но сильнее оказался водитель проезжавшего мимо Audi

Двое туляков подрались на дороге, но сильнее оказался водитель проезжавшего мимо Audi

Как стало известно Myslo, накануне вечером в Туле произошел необычный конфликт.

По словам очевидцев, неподалеку от дома №2 по ул. Коминтерна поссорились двое мужчин и начали выяснять отношения с помощью кулаков.
 
В процессе потасовки они оказались на проезжей части, по которой в этот момент проезжал автомобиль Audi. Видимо, опасаясь, что дерущиеся повредят его машину, из иномарки вышел водитель, надавал участникам конфликта подзатыльников, вытолкал их с дороги и уехал.
 
Мужчин доставили в полицию, но там они заявили, что не имеют претензий ни друг к другу, ни к водителю Audi.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:34 +13
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