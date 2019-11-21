Двое туляков подрались на дороге, но сильнее оказался водитель проезжавшего мимо Audi

По словам очевидцев, неподалеку от дома №2 по ул. Коминтерна поссорились двое мужчин и начали выяснять отношения с помощью кулаков.

В процессе потасовки они оказались на проезжей части, по которой в этот момент проезжал автомобиль Audi. Видимо, опасаясь, что дерущиеся повредят его машину, из иномарки вышел водитель, надавал участникам конфликта подзатыльников, вытолкал их с дороги и уехал.

Мужчин доставили в полицию, но там они заявили, что не имеют претензий ни друг к другу, ни к водителю Audi.