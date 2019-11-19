В бюджет Тульской области заложили средства на строительство моста через Упу, школ и онкоцентра

В проекте бюджета заложены средства на объекты, которые так ждут туляки. Например, на строительство моста через Упу в Туле в 2020—2024 гг. из бюджета Тульской области заложена субсидия муниципальному образованию город Тула: в 2020 — 150 млн руб., в 2021 и 2022 — по 300 млн. руб ежегодно.

На замену лифтов в МКД ежегодно запланировано по 350 млн руб.

На строительство нового корпуса перинатального центра в 2020 году заложен 1,05 млрд руб., в 2021 — 1,83 млрд руб.

Начнут строить и онкоцентр в Туле. На его проектирование и строительство заложили в 2020 г. — 284 млн, в 2021 — 150 млн, в 2022 — 100 млн руб.

Ещё один масштабный проект — Красивский дом для пожилых «Забота». На строительство нового корпуса этого соц. учреждения заложено в 2020 году 399 млн руб, в 2021 — 371 млн и в 2022 — 567,8 млн.

На строительство фондохранилища для художественного музея на два года заложено в общей сложности более полмиллиарда рублей.

В 2020 году планируют построить 6 новых модульных детсадов за 184 млн руб. А всего на создание мест в детсадах в 2020 году выделено 899,7 млн руб.

В бюджете также заложили средства на 2020 год на строительство школы на 600 мест в Туле и на 400 мест в Донском — 676 млн руб.

Заложены также средства на повышение зарплаты бюджетникам на 6%.