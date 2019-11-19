Министр здравоохранения Тульской области встретился с медиками после жалобы на зарплаты

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Накануне министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк встретился с коллективом третьей подстанции скорой медицинской помощи. Одним из главных вопросов стало обсуждение порядка формирования оплаты труда сотрудников.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, медбрат Джавид Махмудов спросил у министра о подходах к начислению зарплаты. Алексей Эрк объяснил, что заработная плата состоит из трех частей — это гарантированные, стимулирующие и компенсирующие выплаты.

На примере реальных расчетных квитков министр показал, как были сформированы итоговые суммы. Лично разобравшись в ситуации, Алексей Эрк заверил, что в учреждении будет проведена проверка и все ошибки будут устранены.

- В моем лице вы видите человека, который готов отвечать лично каждому, — сказал Алексей Эрк. — Если объяснений экономистов или главного врача на местах недостаточно, обращайтесь в министерство. Мы встретимся лично или, как сейчас, с коллективом. Будем открыто обсуждать возникающие вопросы. Ответственность за начисления заработной платы сотрудников несет то медицинское учреждение, в котором вы работаете. Мы будем жестко реагировать на все случаи нарушений или ошибочных начислений.

Завершая разговор, Алексей Эрк подчеркнул, что только вместе, находясь в конструктивном диалоге, можно решить любые проблемы.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что после обещанной прибавки заработной платы сотрудники территориального Центра медицины катастроф получили за свою работу меньше, чем до повышения.