новости
новости
Регистрация
В Новомосковске полиция разыскивает подозреваемого в кражах
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске полиция разыскивает подозреваемого в кражах

Мужчина скрылся от правоохранительных органов утром 9 ноября.

Полиция устанавливает местонахождение Виталия Сергеевича Сняткова, 1978 года рождения. Мужчина подозревается в совершении краж. Может находиться на территории Новомосковска.

Приметы: на вид 40−45 лет, плотного телосложения, рост 170−175 см, волосы короткие, седые.

Особые приметы: на правой кисти татуировка с надписью «Я прав». Большая залысина в лобной части.

Полиция просит граждан, которым известно местонахождение Сняткова, сообщить по телефонам 8−920−768−54−65 или 02.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
поиск подозреваемогополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Слобода» вручила приз кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» сериалу «Полицейский с Рублевки»
«Слобода» вручила приз кинофестиваля «Улыбнись, Россия!» сериалу «Полицейский с Рублевки»
Туляк «заминировал» аэропорт «Домодедово»
Туляк «заминировал» аэропорт «Домодедово»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.