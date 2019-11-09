В Новомосковске полиция разыскивает подозреваемого в кражах

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полиция устанавливает местонахождение Виталия Сергеевича Сняткова, 1978 года рождения. Мужчина подозревается в совершении краж. Может находиться на территории Новомосковска.

Приметы: на вид 40−45 лет, плотного телосложения, рост 170−175 см, волосы короткие, седые.

Особые приметы: на правой кисти татуировка с надписью «Я прав». Большая залысина в лобной части.



Полиция просит граждан, которым известно местонахождение Сняткова, сообщить по телефонам 8−920−768−54−65 или 02.