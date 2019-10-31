Новая экспозиция тульского экзотариума – в тройке лидеров среди событийных пространств страны

Конкурс в рамках VII Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo проходил 29−30 октября в Симферополе.

В конкурсе «Выбор года» в номинации «Лучшее событийное пространство» диплом лауреата III степени получила экспозиция Тульского областного экзотариума «Под пологом тропического леса». Поздравляем от всей души!

Слово работникам нашего любимого зоопарка.

«Что такое Тульский экзотариум?.. Зоопарк? Да!

Центр экологических инициатив? Естественно!

Лаборатории по изучению и разведению редких рептилий и амфибий? Несомненно!

Музей живой природы? Тоже да!

Площадка для научных дебатов? Да, да и еще раз да!

Место для проведения интересных и познавательных мероприятий для детей и взрослых? Конечно!

Тульский экзотариум сознательно не был заявлен в экологической номинации с одним из своих злободневных проектов, который потенциально мог занять лидерскую позицию. У нас их много и это было бы слишком ожидаемо. Поэтому было принято решение рискнуть.

Мы любим природу и учим бережно к ней относиться вот уже более 30 лет. Нашей задачей стало показать новое здание, новую экспозицию как нечто большее, как место объединения людей, неравнодушных к проблемам живой природы, людей думающих и творческих, людей добрых и душевных, мам, пап, бабушек, дедушек, детей и взрослых, всех вас, друзья!



Спасибо вам за ваше неравнодушие и живые, пытливые умы, за желание делиться знаниями и умениями, узнавать новое, ставить интереснейшие эксперименты, творить и, в хорошем смысле, вытворять!