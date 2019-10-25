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Тула будет поставлять в войска тренажеры для освоения новейшей техники
Фото: function.mil.ru

Тула будет поставлять в войска тренажеры для освоения новейшей техники

Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Накануне наш регион посетил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в ходе визита на АО «Тулаточмаш» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») он анонсировал поставку в войска тренажеров для освоения новейшей техники.
 
По словам Юнус-Бека Евкурова, тренажерные комплексы для обучения военнослужащих будут поступать в войска опережающими темпами - раньше самих вооружений. Это сэкономит ресурсы и сократит время освоения новых образцов.
 

Замминистра отметил, что новейшие тренажеры для современных и перспективных образцов вооружений позволяют значительно повысить эффективность боевой подготовки войск, позволяют обеспечить стопроцентную безопасность занятий, экономить горюче-смазочные материалы и боеприпасы, а также отрабатывать комплексные тактические сценарии, которые не получается отработать на обычных учениях.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:57 +1
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