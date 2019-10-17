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С начала года цены на молоко в Туле выросли почти на 4 рубля

С начала года цены на молоко в Туле выросли почти на 4 рубля

Такова официальная статистика Туластата.

С начала года в Туле цены на молоко выросли на 3,79 рубля. Согласно данным Туластата, если в январе стоимость литра молока в областной столице была 50,12 руб., то в сентябре эта цифра достигла 53,91 руб.

В Тульской области ситуация похожая. В начале года молоко стоило 50,46 руб., в сентябре — 54,18 руб.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):

руб. за литр

  Тульская обл. Тула
январь 50,46 50,12
февраль 50,97 50,83
март 51,60 51,50
апрель 51,36 51,16
май 51,16 51,16
июнь 51,29

51,02
июль 53,71 53,35
август 54,16 54,04
сентябрь 54,18 53,91

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:13 +1
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