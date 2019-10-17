С начала года цены на молоко в Туле выросли почти на 4 рубля
Такова официальная статистика Туластата.
С начала года в Туле цены на молоко выросли на 3,79 рубля. Согласно данным Туластата, если в январе стоимость литра молока в областной столице была 50,12 руб., то в сентябре эта цифра достигла 53,91 руб.
В Тульской области ситуация похожая. В начале года молоко стоило 50,46 руб., в сентябре — 54,18 руб.
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):
руб. за литр
|Тульская обл.
|Тула
|январь
|50,46
|50,12
|февраль
|50,97
|50,83
|март
|51,60
|51,50
|апрель
|51,36
|51,16
|май
|51,16
|51,16
|июнь
|51,29
|
51,02
|июль
|53,71
|53,35
|август
|54,16
|54,04
|сентябрь
|54,18
|53,91
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