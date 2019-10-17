С начала года цены на молоко в Туле выросли почти на 4 рубля

С начала года в Туле цены на молоко выросли на 3,79 рубля. Согласно данным Туластата, если в январе стоимость литра молока в областной столице была 50,12 руб., то в сентябре эта цифра достигла 53,91 руб.

В Тульской области ситуация похожая. В начале года молоко стоило 50,46 руб., в сентябре — 54,18 руб.

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (по данным выборочного исследования):

руб. за литр