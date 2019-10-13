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Погода в Туле 14 октября: облачно с прояснениями и +17 градусов
Синоптики обещают ветер до 10 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 5 до 10 градусов тепла, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.
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