Погода в Туле 14 октября: облачно с прояснениями и +17 градусов

Фото: pixabay.com

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 5 до 10 градусов тепла, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.