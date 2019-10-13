новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 14 октября: облачно с прояснениями и +17 градусов
Фото: pixabay.com

Погода в Туле 14 октября: облачно с прояснениями и +17 градусов

Синоптики обещают ветер до 10 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от 5 до 10 градусов тепла, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 07:00 +5
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогода в Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор: очаг инфекции в Первомайской кадетской школе локализован
Роспотребнадзор: очаг инфекции в Первомайской кадетской школе локализован
Какие улицы Тулы останутся без света 14 октября
Какие улицы Тулы останутся без света 14 октября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.