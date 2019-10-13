Фото: pixabay.com
Какие улицы Тулы останутся без света 14 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Они пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 47, 49, 51;
- ул. Гоголевская, 54-а;
- камера пр-т Ленина, 34 (Пушкинский сквер);
- п. Горелки, 4-й Чистый пр-зд, 12;
- ул. Металлургов, 55-а, 59, 63-а, 65-а, 57-а, 57, 63, 55, 61-а;
- ул. Приупская, 11-б;
- 1-й пр-зд Металлургов, 4, 6;
- Мясново: Одоевское ш., 32, 34
- пер. Баженова, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14;
- пер. Л. Чайкиной, 6−10 (чётн.), 3, 5, 8-а;
- ул. Л. Чайкиной, 2−14 (чётн.), 5−17-а (нечётн.);
- ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54;
- ул. Жореса, 11−43 (нечётн.), 14−46 (чётн.), 25-а;
- ул. Томпа, 2−42 (чётн.), 3−45 (нечётн.);
- ул. 2-я Хомутовка, 23−31 (нечётн.), 16−26 (чётн.), 23-а, 23-б, 23-в, 25-а, 25-б, 25-в;
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23;
- ул. Шишкина, 25−27 (нечётн.), 10−28 (чётн.);
- п. Рудаково, ул. Победы, 19−35, ул. Л. Толстого, 1−29, ул. Октябрьская, 1−18;
- п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32−57.
Другие статьи по темам
Событие