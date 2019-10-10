Суд присяжных признал тулячку виновной в убийстве сожителя

Подсудимая пыталась убедить заседателей, что зарезала мужчину во время самообороны.

В производстве Ленинского районного суда Тульской области находится уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Оно было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

ПО информации региональной прокуратуры, утром 28 апреля 54-летняя тулячка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришла к своему знакомому и на почве ревности ударила его ножом в грудь, повредив легкое и сердце. Несчастный скончался на месте.

Во время заседания женщина пыталась убедить присяжных том, что погибший хотел её убить, а она защищалась. Однако заседатели единогласно признали подсудимую виновной в умышленном убийстве. Окончательный приговор будет вынесен 16 октября.