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В Донском с балкона выпала пьяная женщина
Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay.

В Донском с балкона выпала пьяная женщина

Пострадавшая госпитализирована в местную больницу.

Как стало известно Myslo, днем в субботу, 5 октября, в Донскую ЦРБ госпитализировали 35-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника в двух местах.
 
По словам очевидцев, пострадавшая получила травмы при падении с балкона третьего этажа одного из домов в микрорайоне Северо-Задонск. В момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:00 +6
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Место
Тульская областьСеверо-ЗадонскДонской

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