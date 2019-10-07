В Донском с балкона выпала пьяная женщина

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Как стало известно Myslo, днем в субботу, 5 октября, в Донскую ЦРБ госпитализировали 35-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника в двух местах.

По словам очевидцев, пострадавшая получила травмы при падении с балкона третьего этажа одного из домов в микрорайоне Северо-Задонск. В момент происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.