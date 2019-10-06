В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП

Вечером, 5 октября, в районе пересечения ул. Староникитской и ул. Льва Толстого в Туле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.



По имеющейся на момент публикации новости информации, сначала следовавший в направлении ул. Оборонной Hunday i35 на высокой скорости влетел в заднюю часть попутного Hunday Accent и вытолкнул легковушку на встречку, где она совершила лобовое столкновение с Lada Kalina и развернулась на 180 градусов.



После удара кроссовер тоже вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Honda Civic.



В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу пассажирка Hunday Accent. Предполагаемый виновник аварии, от которого по словам очевидцев несло спиртным, отказался от освидетельствования на алкоголь.