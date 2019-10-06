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В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП

В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП

В результате автоаварии пострадала девушка.

Вечером, 5 октября, в районе пересечения ул. Староникитской и ул. Льва Толстого в Туле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.

По имеющейся на момент публикации новости информации, сначала следовавший в направлении ул. Оборонной Hunday i35 на высокой скорости влетел в заднюю часть попутного Hunday Accent и вытолкнул легковушку на встречку, где она совершила лобовое столкновение с Lada Kalina и развернулась на 180 градусов.

После удара кроссовер тоже вылетел на встречную полосу движения, где врезался в Honda Civic.

В результате ДТП пострадала и была доставлена в больницу пассажирка Hunday Accent. Предполагаемый виновник аварии, от которого по словам очевидцев несло спиртным, отказался от освидетельствования на алкоголь.

Галерея
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 1
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 2
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 3
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 4
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 5
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 6
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 7
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 8
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 9
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 10
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 11
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 12
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 13
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 14
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 15
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 16
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 17
В Туле пьяный на кроссовере устроил жесткое массовое ДТП, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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