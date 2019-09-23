Как благоустроивают Кировский сквер в Туле: фоторепортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Кировский сквер благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Что происходит там сейчас?

На данный момент в сквере на улице Кирова залиты полностью стенки под искусственные неровности. На них будет засыпан грунт, который должны завезти на текущей неделе. В дальнейшем там уложат газон, высадят саженцы. Всего в сквере должны появиться 95 молодых деревьев.

– Рабочие уже приступили к монтажу маяка. Готов деревянный каркас. Потом рабочие займутся его обшивкой. Доступа наверх этого маяка не будет. Это декоративное сооружение с подсветкой. Также подготовлено основание под укладку гранитной плитки под лабиринт возле маяка, — рассказал директор МУ «Городская Служба Единого Заказчика» Алексей Федосеев.

Напомним, в сквере построят арт-объекты «Маяк» и «Кашалот».

Кроме того, сейчас ведется укладка асфальта. Рабочие асфальтируют пешеходные дорожки. На 80% выполнена разводка освещения. В сквере в этом году установят новые скамейки, урны, появится велодорожка.

Работы идут в графике. Срок окончания работ — 31 октября.

Напомним, в этом году осуществляется первый этап благоустройства Кировского сквера. Сумма контракта — более 48 миллионов рублей.

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