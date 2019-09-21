В тульском Заречье задержали велосипедного вора
Установлена причастность мужчины как минимум к трём хищениям.
В Туле полицейские задержали подозреваемого в кражах велосипедов. Правоохранители располагают сведениями о причастности 32-летего ранее судимого местного жителя к трём случаям хищений.
Кражи мужчина совершил на территории Зареченского района, забирая велосипеды, оставленные жильцами в подъездах жилых домов. Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что свою добычу злоумышленник продавал перекупщикам.
Полицейские выяснили личность и местонахождение подозреваемого, он задержан. В отделе полиции «Зареченский» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Полицейские выясняют все детали незаконной деятельности мужчины.
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