В Новомосковске хоккеисту из Рязани угрожали «важные люди»: видео

Кадр из видео

В Новомосковске стартовал регулярный чемпионат национальной молодёжной хоккейной лиги. В первый день соревнований хоккеисты местной «Академии хоккея им Б. П. Михайлова» сыграли с молодежной командой из Рязани.

Перед игрой на ледовой арене был выставлен Кубок Гагарина, а сам матч посетили легенды советского хоккея – олимпийский чемпион Евгений Давыдов, участник матчей знаменитой «Суперсерии-1972» Александр Волчков, а также сам Борис Михайлов.

Новомосковцы уверенно победили гостей со счётом 4:1. Но, как выяснилось, после встречи в раздевалке гостей произошёл неприятный инцидент. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов. Видео с места событий опубликовал портал «62ИНФО». На записи присутствует нецензурная лексика, поэтому звук отключён.

«После встречи с местным клубом «Академией Михайлова» в раздевалку наших ребят вошли посторонние люди. В адрес Артёма Шакирова посыпались оскорбления и угрозы. Человек внешне очень похожий на одного из руководителей ОАО «ГК Полипласт» Александра Шамсутдинова попытался ударить Артёма. За спортсмена вступился главный тренер ХК «Рязань» Алексей Храмцов. В ответ его тоже оскорбили. Что было дальше — смотрите на видео.

Губернатор Николай Любимов в курсе случившегося. Более того, об этом теперь знает Министр спорта России Павел Колобков. Сейчас готовим заявление в МВД. А российскую федерацию хоккея просим перенести второй матч с «Академией Михайлова» в Рязань. Сразу же оговорюсь, что этот вопиющий поступок мы не оставим без внимания, никто не позволит спустить ситуацию на тормозах. Мы своих не бросаем», — сообщил Денис Арапов.