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Глава УФССП России по Тульской области проведёт приём граждан в Чернском районе

Глава УФССП России по Тульской области проведёт приём граждан в Чернском районе

Евгений Киреенков рассмотрит обращения местных жителей по вопросам работы ведомства.

В четверг, 26 сентября, в Черни главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Чернского и Плавского районов.

Приём будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: пос. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27-А. Предварительная запись проводится до 24 сентября по телефону: 33-30-53.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:24 0
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Люди
Евгений Киреенков
Место
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