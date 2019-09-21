Глава УФССП России по Тульской области проведёт приём граждан в Чернском районе

В четверг, 26 сентября, в Черни главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Чернского и Плавского районов.

Приём будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: пос. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27-А. Предварительная запись проводится до 24 сентября по телефону: 33-30-53.