Глава УФССП России по Тульской области проведёт приём граждан в Чернском районе
Евгений Киреенков рассмотрит обращения местных жителей по вопросам работы ведомства.
В четверг, 26 сентября, в Черни главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков проведет выездной прием граждан на базе отдела судебных приставов Чернского и Плавского районов.
Приём будет проводиться с 14.00 до 18.00 по адресу: пос. Чернь, ул. К. Маркса, д. 27-А. Предварительная запись проводится до 24 сентября по телефону: 33-30-53.
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