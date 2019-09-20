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В центре Тулы 22 сентября ограничат продажу спиртного

В центре Тулы 22 сентября ограничат продажу спиртного

Запрет на реализацию алкогольных напитков будет действовать с 13.30 до 21.30.

В воскресенье на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 16.30.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во всех предприятиях торговли, расположенных в радиусе километра от стадиона будет запрещена реализация спиртосодержащей продукции.

Любой алкоголь, включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести с 13.30 до 21.30.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +4
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