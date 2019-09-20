В центре Тулы 22 сентября ограничат продажу спиртного
Запрет на реализацию алкогольных напитков будет действовать с 13.30 до 21.30.
В воскресенье на Центральном стадионе Тулы «Арсенал» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 16.30.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, во всех предприятиях торговли, расположенных в радиусе километра от стадиона будет запрещена реализация спиртосодержащей продукции.
Любой алкоголь, включая пиво, напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуху, нельзя будет приобрести с 13.30 до 21.30.
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